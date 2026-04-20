First United CorpShs Aktie 930771 / US33741H1077
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20.04.2026 22:43:27
First United Corporation Q1 Profit Rises
(RTTNews) - First United Corporation (FUNC) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $6.66 million, or $1.03 per share. This compares with $5.80 million, or $0.89 per share, last year.
Excluding items, First United Corporation reported adjusted earnings of $6.62 million or $1.02 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.9% to $25.71 million from $24.06 million last year.
First United Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $6.66 Mln. vs. $5.80 Mln. last year. -EPS: $1.03 vs. $0.89 last year. -Revenue: $25.71 Mln vs. $24.06 Mln last year.
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