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27.08.2026 06:37:00
First Tractor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
First Tractor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0.20 CNY gegenüber 0.210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat First Tractor 3.22 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.37 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.200 CNY gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3.22 Milliarden CNY gesehen.
Redaktion finanzen.ch
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