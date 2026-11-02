First Tractor präsentierte Quartalsergebnisse

First Tractor lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.28 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.220 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Tractor 3.68 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21.36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.03 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch