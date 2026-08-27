First Tractor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Tractor hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0.23 HKD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.70 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 2.56 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0.200 CNY je Aktie sowie einen Umsatz 3.22 Milliarden CNY prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch