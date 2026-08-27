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27.08.2026 06:37:00
First Tractor gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
First Tractor veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0.29 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.290 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 472.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44.17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Tractor einen Umsatz von 327.8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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