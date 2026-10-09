First Tellurium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Tellurium lud am 07.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0.020 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0.020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.ch