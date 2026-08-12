First Stage präsentierte Quartalsergebnisse

First Stage lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 126.00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 33.82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 4.35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch