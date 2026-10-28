First Resource Bankcorp: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

First Resource Bankcorp liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat First Resource Bankcorp die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.98 USD gegenüber 0.750 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.8 Millionen USD – ein Plus von 21.60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Resource Bankcorp 11.3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch