First Reliance Bancshares Inc. Q4 Income Rises
(RTTNews) - First Reliance Bancshares Inc. (FSRL.OB) released a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $2.93 million, or $0.36 per share. This compares with $0.92 million, or $0.11 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 26.0% to $12.36 million from $9.81 million last year.
First Reliance Bancshares Inc. earnings at a glance (GAAP) :
