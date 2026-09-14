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14.09.2026 06:37:00
First Real Estate Investment Trust New Jersey präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Real Estate Investment Trust New Jersey hat am 11.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.69 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte First Real Estate Investment Trust New Jersey ein EPS von 0.120 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 7.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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