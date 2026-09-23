First Niles Financial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Niles Financial hat am 21.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.16 USD gegenüber 0.070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.70 Prozent auf 4.3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch