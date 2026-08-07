First National Bank Alaska stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First National Bank Alaska hat sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 6.58 USD gegenüber 5.80 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat First National Bank Alaska 69.2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7.46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 64.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch