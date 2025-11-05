Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
First National Bank Alaska Aktie

05.11.2025

First National Bank Alaska Reports Increase In Q3 Profit

First National Bank Alaska
279.74 USD -0.06%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - First National Bank Alaska (FBAK) reported earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $21.36 million, or $6.75 per share. This compares with $17.99 million, or $5.68 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 11.0% to $56.17 million from $50.59 million last year.

First National Bank Alaska earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.36 Mln. vs. $17.99 Mln. last year. -EPS: $6.75 vs. $5.68 last year. -Revenue: $56.17 Mln vs. $50.59 Mln last year.

