First Midwest Bancorp: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Midwest Bancorp hat am 18.01.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.390 USD gegenüber 0.330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 186.2 Millionen USD – eine Minderung von 4.24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 194.4 Millionen USD eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1.60 USD gegenüber 0.870 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 747.93 Millionen USD – ein Plus von 0.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First Midwest Bancorp 743.26 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 1.65 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 760.86 Millionen USD gelegen.

