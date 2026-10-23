First Merchants stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

First Merchants hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.980 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.31 Prozent auf 300.4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 267.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch