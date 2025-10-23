First Merchants CorpShs Aktie 930630 / US3208171096
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.10.2025 03:56:43
First Merchants Corporation Reveals Advance In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - First Merchants Corporation (FRME) revealed earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $56.30 million, or $0.98 per share. This compares with $48.72 million, or $0.84 per share, last year.
Excluding items, First Merchants Corporation reported adjusted earnings of $56.99 million or $0.99 per share for the period.
First Merchants Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $56.30 Mln. vs. $48.72 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.84 last year.
Total Interest Income: $235.10 Mln. vs $241.08 Mln. last year.
Total Non-interest Income: $32.48 Mln. vs $24.87 Mln. last year.
Nachrichten zu First Merchants CorpShs
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: First Merchants legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25