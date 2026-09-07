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07.09.2026 06:37:00
First Juken stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
First Juken hat am 04.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 29.75 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Juken noch ein Gewinn pro Aktie von 24.85 JPY in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3.29 Prozent auf 9.59 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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