|
08.06.2026 06:37:00
First Juken: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
First Juken hat am 05.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33.47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32.48 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Belimo: Der stille KI-Profiteur
Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.Weiterlesen!
3 neue Aktien im BX Musterportfolio: Hochtief, STMicroelectronics & ASML mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Hochtief
✅ STMicroelectronics
✅ ASML
inklusive Rebalancing:
❌ Parker-Hannifin Corp
❌ Talanx
❌ Arista Networks
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- SMI geht freundlich ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.