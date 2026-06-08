First Juken: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Juken hat am 05.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33.47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32.48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch