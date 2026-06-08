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08.06.2026 06:37:00

First Juken: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First Juken hat am 05.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33.47 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 32.48 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.10 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 10.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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Belimo steht selten im Rampenlicht der Börse, doch genau das macht den Hidden Champion spannend. Das Unternehmen profitiert von Energieeffizienz, Gebäudedigitalisierung und dem Boom der Rechenzentren. Nach der jüngsten V-förmigen Erholung ruft nun der Gipfel.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’931.31 19.76 S8MBFU
Short 14’222.14 13.75 SX4B2U
Short 14’734.46 8.98 SLPB9U
SMI-Kurs: 13’388.23 05.06.2026 17:30:12
Long 12’830.98 19.34 SXEBDU
Long 12’559.37 13.90 SJQBZU
Long 12’021.12 8.92 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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