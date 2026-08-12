First Investment Bank AD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Investment Bank AD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.31 EUR gegenüber 0.250 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat First Investment Bank AD im vergangenen Quartal 130.8 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 43.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Investment Bank AD 90.9 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch