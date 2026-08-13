First International Bank of Israel stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

First International Bank of Israel hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5.82 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6.35 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.25 Milliarden ILS – das entspricht einem Minus von 5.62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.50 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch