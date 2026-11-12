First International Bank of Israel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

First International Bank of Israel stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 5.06 ILS gegenüber 5.79 ILS je Aktie im Vorjahresquartal.

First International Bank of Israel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.31 Milliarden ILS abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.90 Milliarden ILS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch