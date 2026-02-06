|
06.02.2026 06:37:00
First Industrial Realty Trust stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Industrial Realty Trust hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Industrial Realty Trust 0.520 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 188.4 Millionen USD gegenüber 175.6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1.87 USD gegenüber 2.17 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 727.08 Millionen USD – ein Plus von 8.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem First Industrial Realty Trust 669.64 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
