First Industrial Realty Trust legte Quartalsergebnis vor

First Industrial Realty Trust hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.44 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Industrial Realty Trust 0.490 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 197.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 181.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch