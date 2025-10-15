First Industrial Realty Trust Aktie 239397 / US32054K1034
15.10.2025 22:58:00
First Industrial Realty Trust Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - First Industrial Realty Trust Inc. (FR) released a profit for third quarter of $65.30 million
The company's earnings totaled $65.30 million, or $0.76 per share. This compares with $99.36 million, or $0.68 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.2% to $181.43 million from $167.64 million last year.
First Industrial Realty Trust Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $65.30 Mln. vs. $99.36 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.68 last year. -Revenue: $181.43 Mln vs. $167.64 Mln last year.
