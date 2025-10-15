Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
15.10.2025 22:58:00

First Industrial Realty Trust Inc. Q3 Sales Increase

First Industrial Realty Trust
53.71 USD 3.39%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - First Industrial Realty Trust Inc. (FR) released a profit for third quarter of $65.30 million

The company's earnings totaled $65.30 million, or $0.76 per share. This compares with $99.36 million, or $0.68 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.2% to $181.43 million from $167.64 million last year.

First Industrial Realty Trust Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $65.30 Mln. vs. $99.36 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $0.68 last year. -Revenue: $181.43 Mln vs. $167.64 Mln last year.