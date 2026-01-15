First Horizon National Aktie 1816537 / US3205171057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.01.2026 12:45:29
First Horizon Corporation Reports Advance In Q4 Income
(RTTNews) - First Horizon Corporation (FHN) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $956 million, or $1.87 per share. This compares with $738 million, or $1.36 per share, last year.
Excluding items, First Horizon Corporation reported adjusted earnings of $968 million or $1.89 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.2% to $3.420 billion from $3.190 billion last year.
First Horizon Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $956 Mln. vs. $738 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $1.36 last year. -Revenue: $3.420 Bln vs. $3.190 Bln last year.
Nachrichten zu First Horizon National Corp.
|
14.01.26
|Ausblick: First Horizon National informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.01.26
|Erste Schätzungen: First Horizon National stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Ausblick: First Horizon National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.09.25
|Erste Schätzungen: First Horizon National legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu First Horizon National Corp.
Im BX Morning Call erklärt Simon Götschmann (Arkudos), wie eine aktive Schweizer Aktienstrategie funktioniert
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI steigt erstmals über 13'500 Punkte -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Donnerstag moderate Gewinne. Der deutsche Leitindex zeigt sich unentschlossen. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.