Meta-Platforms-Aktie im Fokus: Kooperation mit Google könnte NVIDIA unter Druck setzen
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Donnerstagmittag
Amazon-Aktie steigt: Milliarden-Investition! AWS nimmt neue EU-Cloud in Betrieb
Lummis-Gesetz bringt US-Krypto-Regulierung voran: Abstimmung für Januar 2026 geplant
Volatilität bei TUI-Aktie hält an: Analysten streiten über Kurspotenzial
15.01.2026 12:45:29

First Horizon Corporation Reports Advance In Q4 Income

First Horizon National
19.52 CHF 1.60%
(RTTNews) - First Horizon Corporation (FHN) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $956 million, or $1.87 per share. This compares with $738 million, or $1.36 per share, last year.

Excluding items, First Horizon Corporation reported adjusted earnings of $968 million or $1.89 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 7.2% to $3.420 billion from $3.190 billion last year.

First Horizon Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $956 Mln. vs. $738 Mln. last year. -EPS: $1.87 vs. $1.36 last year. -Revenue: $3.420 Bln vs. $3.190 Bln last year.

