First Hawaiian legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

First Hawaiian hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.590 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 290.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3.47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 301.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch