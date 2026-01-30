First Hawaiian Aktie 33260134 / US32051X1081
30.01.2026 14:16:08
First Hawaiian, Inc. Bottom Line Climbs In Q4
(RTTNews) - First Hawaiian, Inc. (FHB) revealed a profit for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $69.93 million, or $0.56 per share. This compares with $52.50 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.4% to $236.84 million from $240.16 million last year.
First Hawaiian, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $69.93 Mln. vs. $52.50 Mln. last year. -EPS: $0.56 vs. $0.41 last year. -Revenue: $236.84 Mln vs. $240.16 Mln last year.
