First Growth Funds informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Growth Funds gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 150.0 Prozent auf 0.0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 0.06 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 127.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem -0.22 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch