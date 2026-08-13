First Gen: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

First Gen lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.33 PHP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.24 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27.20 Prozent zurück. Hier wurden 25.81 Milliarden PHP gegenüber 35.45 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch