First Gen öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Gen hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.44 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei First Gen ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.440 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 423.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 33.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 633.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch