First Financial Bancorp. Aktie 930551 / US3202091092
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21.07.2026 22:36:20
First Financial Bancorp Q2 Sales Increase
(RTTNews) - First Financial Bancorp (FFBC) reported earnings for second quarter of $76.456 million
The company's bottom line came in at $76.456 million, or $0.73 per share. This compares with $69.996 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, First Financial Bancorp reported adjusted earnings of $83.9 million or $0.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 16.7% to $264.168 million from $226.332 million last year.
First Financial Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $76.456 Mln. vs. $69.996 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.73 last year. -Revenue: $264.168 Mln vs. $226.332 Mln last year.
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