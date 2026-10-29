First Financial Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

First Financial Bancorp hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.77 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte First Financial Bancorp 0.750 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 367.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Financial Bancorp einen Umsatz von 323.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch