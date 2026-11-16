First Farmers Financial präsentierte Quartalsergebnisse

First Farmers Financial veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.11 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Farmers Financial 0.890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 57.8 Millionen USD gegenüber 54.5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch