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13.08.2026 06:37:00
First Energy Service präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Energy Service lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 47.63 JPY gegenüber 8.02 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
First Energy Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.08 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
In Sachen EPS wurden 56.67 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte First Energy Service 33.26 JPY je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat First Energy Service in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17.83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20.74 Milliarden JPY im Vergleich zu 17.60 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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