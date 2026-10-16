First-corporation: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First-corporation lud am 15.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 22.24 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 23.73 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 7.19 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 3.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First-corporation 7.42 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch