First Community legte Quartalsergebnis vor

First Community präsentierte am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.85 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Community 0.670 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35.9 Millionen USD – ein Plus von 22.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem First Community 29.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch