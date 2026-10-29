First Commonwealth Financial: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Commonwealth Financial hat sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.45 USD. Im Vorjahresviertel hatte First Commonwealth Financial 0.390 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 188.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Commonwealth Financial einen Umsatz von 187.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch