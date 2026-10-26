First Citizens Bancshares A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

First Citizens Bancshares A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 51.29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei First Citizens Bancshares A noch ein Gewinn pro Aktie von 43.12 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.73 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3.68 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch