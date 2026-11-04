First Capital Realty öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

First Capital Realty hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0.54 CAD. Im letzten Jahr hatte First Capital Realty einen Gewinn von 0.310 CAD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 193.7 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte First Capital Realty 183.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch