First Capital präsentierte Quartalsergebnisse

First Capital hat am 24.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.870 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch