First Brothers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

First Brothers hat am 09.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.33 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31.07 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat First Brothers im vergangenen Quartal 2.28 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 53.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Brothers 4.94 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch