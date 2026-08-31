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31.08.2026 06:37:00
First Breach stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
First Breach hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0.040 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Das vergangene Quartal hat First Breach mit einem Umsatz von insgesamt 0.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Redaktion finanzen.ch
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