First Bank Williamstown New Jersey hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

First Bank Williamstown New Jersey hat am 28.01.2021 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.310 USD gegenüber 0.250 USD im Vorjahresquartal.

First Bank Williamstown New Jersey hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

First Bank Williamstown New Jersey hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0.980 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.790 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 23.25 Prozent auf 75.91 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 61.59 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0.970 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 74.60 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.ch