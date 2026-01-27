First Bank Williamstown New Jersey Aktie 3017411 / US31931U1025
|
27.01.2026 04:38:22
First Bank Reports Advance In Q4 Income
(RTTNews) - First Bank (FRBA) reported earnings for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $12.32 million, or $0.49 per share. This compares with $10.50 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.9% to $38.46 million from $33.77 million last year.
First Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.32 Mln. vs. $10.50 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $0.41 last year. -Revenue: $38.46 Mln vs. $33.77 Mln last year.
