First Bancshares gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -18.160 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat First Bancshares 4.4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch