First Bancshares präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bancshares gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.380 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat First Bancshares im vergangenen Quartal 4.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Bancshares 4.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch