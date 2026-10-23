First BanCorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First BanCorp gab am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.490 USD erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.81 Prozent auf 169.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 131.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch