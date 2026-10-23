First Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bancorp veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte First Bancorp einen Umsatz von 45.5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch