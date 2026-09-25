First Bancorp Of Indiana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bancorp Of Indiana hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Bancorp Of Indiana in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.07 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.690 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0.23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34.13 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34.21 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch