|
25.09.2026 06:37:00
First Bancorp Of Indiana präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
First Bancorp Of Indiana hat am 23.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat First Bancorp Of Indiana in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 8.3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 8.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1.07 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0.690 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 0.23 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 34.13 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34.21 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.