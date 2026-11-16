First Baking stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

First Baking hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.41 JPY. Im Vorjahresviertel hatte First Baking 4.49 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat First Baking im vergangenen Quartal 7.64 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte First Baking 7.14 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch